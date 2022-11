Imposible de ocultar: J Balvin sí se presentó en Qatar

Click to share on Google News (Opens in new window)

Aunque en principio se llegó a creer que Shakira, J Balvin y Dua Lipa estarían a cargo de poner el toque musical a la apertura del Mundial Qatar 2022, todo cambió luego de que se generaran tantas críticas relacionadas a los derechos humanos.

A pocos días del evento se hizo saber que otros estarían a cargo del show, y, aunque el antioqueño no se pronunció, indicaron que él había cancelado su presentación.

Ahora, en redes sociales están circulando imágenes de lo que fue la presentación del artista urbano en el país del Medio Oriente, lo que llama la atención de sus seguidores, pues ni él mismo compartió detalles de este evento.

Todo ocurrió este jueves en el marco del Fan Event Festival de la Fifa, que se llevó a cabo en un club de golf en Doha.

Balvin se sumó a Maluma como los únicos cantantes colombianos que se presentaron en eventos desarrollados durante la Copa del Mundo. No obstante, se espera que el artista urbano Ryan Castro se presente el 30 de noviembre en el Qetai Fan Beach Fest, mientras que Chocquibtown haría lo propio el 9 de diciembre.

Qatar providing full entertainment to its tourists & #FIFA fans!

Musician @JBALVIN performed in a concert full of crowd happened in Doha.

The event is presented by @qatarairways & Qatar Tourism @VisitQatar ,& organized by #alchemyproject

–#FIFAWorldCup#???_???????

????? ??? pic.twitter.com/EoRoCvwfbL

— Sohairarif ????? ???? (@sohairarif97) November 25, 2022