Príncipe de Arabia Saudita obsequiará un Rolls Royce a cada jugador por ganarle a Argentina

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de ganar su partido de grupo contra la poderosa Argentina, todos los jugadores de Arabia Saudita serán recompensados con un Rolls Royce cada uno.

Por: Caracol Noticias

La recompensa es cortesía del príncipe saudí Mohammed bin Salman Al Saud, quien les dará un Rolls Royce Phantom a cada uno.

Los Halcones Verdes remontaron un marcador en contra para terminar venciendo a Argentina 2-1 en la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, el pasado martes.

Después de la victoria, el rey Salman de Arabia Saudita declaró un día festivo en el país para conmemorar la impresionante victoria del equipo nacional.

El equipo ahora encabeza el Grupo C con tres puntos después de su victoria sobre los suramericanos. Este sábado los saudíes enfrentarán a Polonia.

GIVE EVERYONE IN THE NATIONAL TEAM A ROLLS-ROYCE PHANTOM 2022 – Prince Bin Salman of SAUDI ARABIA ?? ?

Prince Mohammed bin Salman Al Saud reportedly rewarded each player of the national team with a Rolls-Royce Phantom

KSA recorded one of the biggest upsets in World Cup history pic.twitter.com/A40ODKVFWH

— David Bayingana (@david_bayingana) November 25, 2022