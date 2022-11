Familia venezolana con parole humanitario aprobado denuncia a una aerolínea en Bogotá

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

El parole humanitario es una medida implementada por el gobierno del presidente de los Estados Unidos que busca reducir y legalizar la llegada de migrantes venezolanos hacia ese país.

Por El Público TV

Este proceso consta de varios pasos que comienza por la aprobación de un Patrocinador que asume la responsabilidad económica, social, laboral, sanitaria y de residencia de los migrantes venezolanos; luego de la aprobación de los Patrocinadores el gobierno norteamericano contempla el estudio del beneficiario revisando el perfil y los antecedentes de éste.

La señora Gremary Camarillo, y su pareja, ambos venezolanos; ella, oriunda del estado Falcón, quién tiene un hermano en los EEUU, resultaron beneficiados desde el pasado mes de octubre, recibieron en su correo electrónico la aprobación y el «buen visto» de todas las instancias para emprender su vuelo, pero decidieron salir por Colombia. Compraron los boletos por la aerolínea American Airlines pues desde allá, indicaron costaba más económico.

Camarillo comenta que antes de la pandemia por la Covid-19 tanto ella como su pareja, pernotaron en el país neogranadino, unos años, en ese momento los venezolanos tenían un documento, (PEP) Permiso Especial de Permanencia pero que para entonces duraba 2 años vigente, lo renovaron solo una vez, es decir, en dos ocasiones por dos años cada uno. La falconiana detalló “al encrudecer la crisis generada por la Pandemia, ya teníamos los Permisos expirados (…) En Colombia no nos quisieron vacunar contra la Covid, quedamos sin empleo así que regresamos a Venezuela”.

Llegó el día del vuelo, tomaron sus maletas y se dirigieron al aeropuerto El Dorado, estaban de número 4 en la cola para el “check in”, la aerolínea, American Airlines, al presentar la documentación, un supervisor de esta empresa los sacó de la cola haciéndole varias preguntas, además chequeó sus pasaportes, todo parecía estar bien, éste supervisor les manifestó que debía llamar a CBP en EEUU para verificar los documentos probatorios para subir al avión y llegar hasta Miami.

“Este señor nos preguntó varias veces si teníamos otra nacionalidad, nosotros varias veces le dijimos que no, somos venezolanos, veníamos de Venezuela y solo queríamos salir de Bogotá por el precio de los pasajes(…) El señor entró a una oficina, al salir nos dijo que no estábamos aprobados (…) Inmediatamente llamé a mi hermano en EEUU, revisó el estatus nuestro el cuál estaba aprobado(…) Este trabajador nos mandó a ir a la Embajada para solucionar la situación (…) Sin saber qué hacer, porque no entendíamos, pedimos explicación, pero sólo nos reiteró que nos retiráramos y nos fuéramos a la embajada (…) No sé qué le pudo decir está persona a CBP, pues en horas de la noche de ese mismo día nuestra autorización de vuelo en la página de CBP estaba denegada (…) No tenemos Permiso Especial de Permanencia en Colombia ni otra nacional, queremos denunciar este maltrato de trabajadores del Aeropuerto El Dorado y en Especial de esta aerolínea quién seguramente pasó a CBP información errada de nuestro estatus en Colombia”, enfatizó Camarillo.

