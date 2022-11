Noruega confirmó reanudación de negociaciones entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria el #26Nov

El Reino de Noruega confirmó que el próximo sábado 26 de noviembre se reanudará en México el proceso de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela.

“Anunciamos que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación en México el 26 de noviembre, facilitado por Noruega. Ahí las partes suscribirán un acuerdo parcial en materia social”, informó la Cancillería noruega a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

El proceso de diálogo se reanuda después de 13 meses suspendido.

Norway announces that the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela have decided to restart the negotiation process in Mexico on 26 November, facilitated by Norway. There, the parties will sign a partial agreement on social matters. https://t.co/0xyjxik56h

