Nada en la vida nos puede separar: Rodner Figueroa se reencuentra con excompañera de “Al rojo vivo”

El comunicador venezolano tuvo una “invitada especial” este miércoles durante la celebración de su primer millón de seguidores en Facebook.

Rodner Figueroa estuvo este miércoles de celebración. El comunicador venezolano, quien fue despedido de Telemundo la semana pasada, superó recientemente el millón de seguidores en Facebook y quiso celebrarlo con una transmisión en vivo muy especial en la citada red social en la que reunió a varios miembros de su familia, entre ellos su hermano, su cuñada y su sobrina, además de su pareja Ernesto.

Por People en español

“Como a mí me gusta celebrar en grande las cosas, vamos a celebrar este millón, primero dándole las gracias a ustedes de todo corazón”, expresó el también diseñador de moda, quien aprovechó una ocasión tan especial para hacer el anuncio de su nuevo proyecto.

“Ahora me siento que nuevamente soy dueño de mi propio tiempo, soy dueño de mis propias decisiones, soy dueño de mi propia libertad, soy dueño de poder hacer lo que yo quiero y por eso yo todas estas herramientas que he recolectado a nivel de experiencias de mi vida las quiero compartir con ustedes”, señaló Rodner, “porque yo me imagino que muchos de ustedes están quizás en un trabajo en el que no están satisfechos, están quizás en un lugar donde no se sienten a gusto y están buscando la forma de encontrar esa libertad“.