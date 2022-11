Verstappen rompió el silencio sobre la polémica con “Checo” Pérez en Brasil

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una nueva polémica azotó al equipo de Red Bull Racing, a una sola carrera de que termine la temporada 2022 de la Fórmula 1, Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez tuvieron una discusión por las posiciones en el Gran Premio de Brasil. El piloto neerlandés se negó rotundamente a cederle el paso a “Checo” pese a que la indicación provino de Christian Horner.

Por Infobae

Ante tal hecho, el mexicano se enojó y ambos protagonizaron un disgusto, ya que Sergio aseguró que por él, Verstappen era bicampeón del máximo circuito de velocidad. Este hecho causó una ola de indignación entre la afición mexicana y al rededor del mundo, convirtiendo el tema en tendencia de las redes sociales.

Tuvo que pasar casi una semana en total hermetismo para que el piloto de los Países Bajos diera a conocer su postura de los que paso en el GP de Brasil, fue en una entrevista para Sky Sports donde el piloto neerlandés dio a conocer que tiene “una gran relación” con “Checo” y que este tema se trató de manera interna la escudería austriaca de la F1.

"All the things I've read is pretty disgusting, even more than that they started attacking my family"

"If you have a problem with me, that's fine but don't go after my family because that's unacceptable"

Verstappen discusses the miscommunication at São Paulo ? pic.twitter.com/qGZCYmqegn

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 17, 2022