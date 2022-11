El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 17 de noviembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Asuntos de urgencia requieren tu atención a tal punto que tendrás que dejar un poco de lado otros asuntos igualmente importante. Actúa con astucia y organización, ya que podría surgir cierta tensión o retraso, algo que no te conviene para nada en este momento tan crucial.

Tauro

Antes de asumir nuevos compromisos piensa que tan dispuesto estás. No lo hagas solo porque si, necesitas imprimir entrega, energía y pasión. Cumplir a cabalidad y sobretodo, ayudar a los involucrados a hacerlo tan bien como lo haces tú. El trabajo en equipo hará la diferencia.

Géminis

Dramatizas una situación y hasta pierdes el control. No sabes que hacer, como actuar ni a quien recurrir. Descubres una verdad que te duele, pero que si eres sincero contigo mismo, suponlas desde hace bastante tiempo, sólo que no lo quería ver y mucho menos asumir. Ahora que lo ves fríamente, no es tan grave como parece. Todo tiene una salida, sólo hay que buscarla.

Cáncer

Si quieres hacer algo, simplemente hazlo. No esperes el momento perfecto, porque podrías esperar el resto de tu vida. De hecho ese momento lo puedes crear tú. Da los siguientes pasos consciente de que puedes cometer alguno que otro error y que aún así puedes corregirlos y llegar a tu meta final.

Leo

Retomas un proyecto del pasado y descubres que hay mucho por hacer. Te sientes inseguro por un lado, pero por otro sabes perfectamente que es la mejor decisión. Aprendiste la lección y estás listo para aplicarla. Hay que hacer algunos ajustes por aquí y por allá, sin apuro pero sin pausas, porque ahora nada ni nadie te puede detener.

Virgo

Día de extremos, blanco o negro, todo o nada. Quieres que todo suceda de inmediato y que sea tal cual esperas. Pierdes la paciencia fácilmente y con tu actitud posiblemente el respeto de quienes te apoyan. Cálmate, respira profundo y haz las cosas como se tienen que hacer. No te ahogues en vasos con agua, simplifícate la vida.

Libra

Destacas por tus ideas creativas. Organizas una agenda que si bien es un poco ajustada, podrás cumplir de principio a fin, aunque es probable que necesites ayuda extra, una vez que lo aceptes, búscala, pero no te conformes con cualquiera. Necesitas personas que trabajen con calidad y sobretodo, con puntualidad.

Escorpio

Te sientes en paz, conectado y empatico. Es un día ideal para conversar, aunque difícilmente llegaras a acuerdos. Debes ser lo más claro, conciso y sincero posible y aunque la comunicación puede complicada, si te esmeras va a fluir.

Sagitario

Puede que necesites hacer alguno que otro sacrificio, pero el resultado te demostrará que tus elecciones fueron acertadas y que no basta con alcanzar esa meta, porque puedes lograr mucho más. Te sientes motivado y dispuesto a hacer lo necesario para que este sea el año de tu vida.

Capricornio

Desde muy temprano haces un plan, pero todo sale al revés. El tiempo parece no alcanzar, las personas involucradas no cumplen y todo se vuelve un caos. Pierdes el control y dices hasta lo que no tienes que decir. Debes mantenerte ecuánime y recordar que respetos guardan respetos.

Acuario

Propuestas de viajes, movimientos, traslados y cambios que aunque no sean muy significativos marcaran las diferencia. Procura cuidar cada detalle, porque podrían haber retrasos, pérdidas de vuelo o de maletas o cancelaciones. Crear un plan B seria una gran opción.

Piscis

Tus amigos se convierten en tu familia elegida. Te sientes bendecido, aunque el tiempo que puedes dedicarles es limitado. Necesitas organizar bien tu tiempo y ser lo más recíproco posible. Hoy es un día para fortalecer lazos, que se estrechen las relaciones y que sean sólidas y para toda la vida.