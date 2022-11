“Se creen la última Coca-Cola en el desierto”, criticó Cristiano Ronaldo a técnicos del United

Posteado en: Deportes, Titulares

Se habían compartido algunos fragmentos de la entrevista “más explosiva” jamás concedida por Cristiano Ronaldo, pero hasta este miércoles por la noche, a las 20:00 horas (en Reino Unido), el programa de Piers Morgan en Talk TV no sacó a la luz la primera mitad, de 45 minutos de duración. Mañana saldrá la segunda parte, de otros 45 minutos, pero el jugador del Manchester United ha seguido dando numerosos titulares, especialmente en lo que se refiere a la evolución del club.

“Nada ha cambiado, sorprendemente, la piscina… incluso la cocina. Pensé que vería cosas diferentes pero desafortunadamente vi muchas cosas que veía cuando tenía 21, 22 y 23 años. En el United el progreso fue 0 comparado con el Madrid o incluso con la Juventus. El United está por detrás, tendría que estar en la cima y no está en ese nivel”, reconoce Cristiano, que todavía no ha encontrado la explicación a los problemas que sumergen a los ‘red devils’, aunque tiene claro que los sucesores de Sir Alex Ferguson no han sabido continuar con su legado.

“No sé lo que está pasando, pero desde Ferguson se fue, el progreso ha sido 0?, afirma el ‘7? del United, que al único que echa un capote, además de a su mentor, es al que fuera su técnico por una breve temporada, Ole Gunnar Solskjaer: “Necesitaba mucho más tiempo. Pero no dudo de que será un buen entrenador en el futuro. Fue una buena experiencia. Estaba muy contento de trabajar con él, aunque fuera por un período corto”. Pero Cristiano no tarda en volver a la carga con el que sucedió a Solskjaer en el cargo, Ralf Rangnick, al que no consideraba lo suficientemente preparado, como ya adelantó el Diario AS.

“Guardiola hizo todo lo posible por llevarme al City”

“¿Lo de Rangnick fue ridículo? Por supuesto. Chelsea, Liverpool… están por delante por este tipo de errores. No entiendo a los últimos entrenadores que están llegando y se creen la última Coca-Cola en el desierto”, atiza Cristiano, que ya había dejado clara su mala relación con el actual entrenador Erik ten Hag. Y hablando de técnico, al que parece tener un mayor aprecio es a Pep Guardiola, que estuvo a punto de convertirse en su entrenador en el verano de 2021, justo después de dejar la Juventus. Un momento que el delantero portugués recuerda con una sonrisa: “Guardiola hizo todo lo posible por llevarme al City. Ferguson me dijo que era imposible que fuera al Manchester City y dije: ok boss”.

