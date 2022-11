El desgarrador testimonio de Cristiano Ronaldo sobre la muerte de su bebé

Posteado en: Deportes, Titulares

La entrevista de Piers Morgan a Cristiano Ronaldo en Talk TV, y que está siendo recogida por ‘The Sun’, sigue dejando nuevos detalles de la vida profesional y personal del futbolista. Y es que dejando a un lado sus problemas con el Manchester United y Ten Hag, éste ha hablado largo y tendido sobre la pérdida de su hijo Ángel, el hermano gemelo de Bella Esmeralda.

Por Diario AS

En el mes de abril, Cristiano y Georgina sufrieron un varapalo enorme, el fallecimiento de uno de sus hijos, algo para lo que no se prepara nadie, y que dejó un gran vacío en sus vidas. “Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema… es difícil.”, ha comenzado explicando el portugués.

Y es que sus sentimientos chocaron por un momento, por la felicidad de tener en sus brazos a Bella Esmeralda, y la tristeza de no tener con ellos a Ángel: “A veces trato de explicarle a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer”.

Cristiano lloró junto a Cristiano Jr. en su dormitorio

Uno de sus momentos más duros fue cuando llegaron a casa: “Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir: ‘¿Dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?’”. En aquel momento, Cristiano se fue junto a su hijo, Cristiano Jr. a su dormitorio, donde ambos lloraron con la noticia. Pero los pequeños, Eva, Mateo y Alana Martina, tardaron más en procesar la noticia: “Después de una semana dije: ‘Seamos francos y seamos honestos con los niños, digamos que, Ángel, que es su nombre, se fue al cielo’”.

