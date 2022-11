Alias “El Gordo” extorsiona a comerciantes en Valles del Tuy para comprar “tanquetas”

Posteado en: Actualidad, Sucesos

Luego que hace días amenazara con un toque de queda en parte de Santa Lucia y Cartanal de los Valles del Tuy, reapareció un sujeto apodado “el Gordo”, esta vez para extorsionar a comerciantes de los municipios Paz Castillo e Independencia del estado Miranda.

lapatilla.com

El sujeto que opera en El Alto de Soapire de Santa Lucia del Tuy, exige a los dueños de negocios “un billete” para comprar “bombas, fusiles y tanqueta”, señalando que tiene una “organización de malandros”.

“No tengo nada en contra de ustedes (…) estamos en todos lados regados y si ustedes no nos copean le vamos a zumbar un bombazo”, expresó a través de unos audios publicado por el periodista Jean Carlos Rodríguez en su cuenta en la red social Twitter.

“Soy yo, el Gordo para que estén claros. Yo no creo en nadie. No me interesa lo que ustedes vayan a pensar. Así que me copean (…) no quiero mamag***as aquí; que vayan a llamar al gobierno, no me interesa el gobierno (…) solo queremos una ayuda de ustedes. Para comprar bombas, tanquetas, queremos comprar de todo”, señaló.