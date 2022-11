La hermana de Gabriela Spanic destapó la olla sobre las “perversidades” que le hizo su exesposo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Durante una rueda de prensa, las hermanas Daniela y Gaby Spanic hablaron sobre las amenazas e intentos de “asesinatos” en su contra, luego de que la actriz Daniela sufriera un atentado recientemente.

Por Ronda y People

En este sentido, la hermana de La Usurpadora confesó que su exesposo Ademar Nahúm la “acosaba” a ella y a su hija Katalina a pesar de estar viviendo con otra mujer. “Él entraba a la casa, cuando nos estábamos bañando, y él entraba a vernos desnudas a mi hija y a mí y eso no se vale”.

Además de acusar a Ademar de abusador, Daniela aseguró que hará todo lo posible para que se haga justicia por el daño del que habría sido víctima por causa de su exesposo. La abogada de la actriz sospecha que el atentado que sufrió su cliente en las afueras de los Juzgados de lo Familia hace semanas.

“Me ha amenazado y me ha mandado a operaciones de las cuales no tengo información, el expediente médico, nunca me lo dieron”, enfatizó. “Entonces, no sé de qué y por qué me operaron. [Ademar Nahum] dice que fue por un derrame cerebral, pero nadie de mi familia [sabe]”.

La también exmodelo también asegura que fue víctima de otro tipo de violencia por parte del empresario; así, sufrió vejaciones, golpes y maltratos psicológicos. “Tuve una caída muy fuerte en Venezuela. [Ademar Nahum] me abrió la puerta, me abalanzó al piso y después de fue”, relató. “Tuve que ir gateando a mi cuarto”.