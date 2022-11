La nueva función de WhatsApp promete acabar con las molestas llamadas cuando no quieres contestar

Posteado en: Tecnología, Titulares

Una nueva actualización de la versión beta de WhatsApp para los dispositivos con sistema operativo Android habilitará a los usuarios la opción de activar un modo de No Molestar en el que no se contestarán llamadas que se reciban por parte de otras personas por medio de la aplicación.

Por Infobae

Según informa la página web de WABetaInfo, esta actualización ya está disponible para algunos usuarios de la versión beta de la aplicación y permitirá que los usuarios reciban una notificación dentro de una conversación con una persona que haya realizado una llamada, ya sea de voz o de video, en la que se indica que se ha perdido la comunicación debido a la activación del modo de No Molestar.

Estos mensajes adicionales no solo aparecerán en la conversación con un contacto dentro de la aplicación con las palabras “Llamada/Videollamada perdida durante periodo de No Molestar”, sino que también estarán registrados en el el historial de llamadas de voz y video de la plataforma con una etiqueta en letras de color azul que indica “Silenciado por No Molestar”.

Si bien esta función notifica al usuario que recibe las llamadas, este no es el caso de la persona que las hace, pues WhatsApp no le indica a ese usuario que el contacto al que desea contactar tiene la opción de No Molestar activa durante ese periodo de tiempo.

Para saber si la actualización de WhatsApp ya está disponible en un dispositivo en particular, los usuarios deberán ingresar al menú de Ajustes o Configuración dentro de la aplicación para Android y buscar la opción de No Molestar.

En caso de que el usuario no encuentre esta opción pese a formar parte del grupo de usuarios beta, lo único que deberá hacer es ingresar a la Google Play Store y pulsar el botón de descargar. Los usuarios beta descargan automáticamente la versión de prueba desde la tienda de aplicaciones de Google.

Más funciones para WhatsApp

En los primeros días de noviembre el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció una nueva actualización de WhatsApp en la que se incluyeron nuevas características y funciones que la aplicación de mensajería estuvo desarrollando en su versión beta durante el último año como la pestaña de Comunidades, encuestas dentro de chats grupales y otras funciones.

Zuckerberg también mencionó que ahora los usuarios podrán compartir archivos más grandes de hasta 2 GB dentro de la plataforma de mensajería. “Ahora estamos desplegando las encuestas, llamadas de voz con 32 personas, links que se pueden compartir para programar una videollamada y más”, informó.

WhatsApp también será una plataforma en la que los moderadores de los grupos podrán tener un mayor control de las actividades que se realicen dentro de los chats grupales que se pueden generar en la aplicación y que, con esta nueva versión, pueden tener una cantidad máxima de 1.024 personas.

En el caso de las encuestas grupales, que se pueden crear desde el botón de adjuntos ubicado en el extremo derecho de la zona de mensajes dentro de la aplicación, estas pueden presentar una cantidad máxima de 12 opciones de respuesta.

Durante su anuncio, Mark Zuckerberg también indicó que los usuarios de la aplicación de mensajería tendrán esta actualización sin importar el sistema operativo de sus smartphones, por lo que estas nuevas funciones de WhatsApp también llegarán a beneficiar a los usuarios del sistema operativo iOS de Apple.