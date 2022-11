Así quedó el set de grabación de “Chisme No Like”, programa que investiga el caso de Chyno luego de un robo (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El set de grabación de Chisme No Like fue vandalizado y robado, por lo que Javier Ceriani y Elisa Beristain no saldrán en vivo este martes 8.

Por TV Azteca

El equipo de Chisme No Like no saldrá en vivo este martes 8 de noviembre después de que su set de grabación fuera vandalizado y robado, así lo revelaron sus conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Todo parece indicar que los ladrones no solo buscaban llevarse los objetos de valor, sino también dejarles un mensaje a ambos conductores. Javier Ceriani se estaba preparando para la transmisión de este martes, cuando se percató que sus oficinas fueron saqueadas.

Hace algunos minutos el conductor compartió un video desde las redes de Chisme No Like, en donde mostró cómo quedaron sus oficinas después de haber sido asaltadas. Ceriani señaló que la primera en percatarse de lo sucedido fue una de sus compañeras de trabajo, quien al ver la cerradura forzada salió huyendo del lugar y llamó a Elisa Beristain.

En el video que Ceriani subió a YouTube no solo muestra el robo, sino también llamó la presencia de Pepe Garza, esposo de Elisa Baristain e inversionista del programa. “Se llevaron cosas de Pepe, cosas que sabían que él guardaba en su oficina”, declaró Javier.

Leer más en TV Azteca