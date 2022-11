Rusia volvió a amenazar con el posible uso de armas nucleares en Ucrania

El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que el uso de armamento nuclear estaría justificado en caso de ser objetivo de un hipotético ataque de potencias extranjeras que pusiera en peligro su existencia.

Por Infobae

Según indicó la cartera diplomática rusa en un comunicado, el protocolo nuclear del país estipula que el hipotético uso de armamento atómico se daría en todo caso con fines defensivos y como respuesta a ataques “de armas de destrucción masivas o una agresión con uso de armas convencionales” que pongan en peligro su propia existencia como Estado.

“Los enfoques doctrinales rusos en este sentido se definen con la máxima precisión” y no dan lugar a “una interpretación expansiva”, señaló Moscú. Incidió, asimismo, en que su Ejército está “guiado estricta y consistentemente por el principio de que en una guerra nuclear no puede haber ganadores y nunca debe desencadenarse”.

Así, Rusia sostuvo que, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como una de las potencias nucleares del planeta, tiene la “responsabilidad especial” de fortalecer la seguridad y estabilidad internacional.

“Hacemos un llamamiento al resto de los cinco países con armamento nuclear para que demuestren en la práctica su disposición a trabajar para resolver esta tarea prioritaria y abandonar los peligrosos intentos de infringir los intereses vitales de los demás, manteniéndose al margen del conflicto armado directo y de alentar las provocaciones con armas de destrucción masiva”, reza el comunicado.

Esta declaración de Moscú se da en un contexto marcado por las acusaciones de Rusia sobre el posible uso de una bomba sucia por parte de Ucrania, algo que Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional han interpretado más bien como la antesala de un ataque de falsa bandera por parte de las tropas rusas.

El gobierno de Joe Biden dijo este miércoles estar cada vez más preocupado por la posibilidad de que Rusia use armas nucleares en Ucrania, tras un informe de prensa que indicó que altos funcionarios militares rusos habían abordado recientemente esa opción.

“Estamos cada vez más preocupados por esa posibilidad a medida que han pasado estos meses”, reconoció a periodistas John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Kirby no confirmó un informe del diario The New York Times que sostiene que oficiales militares rusos de alto rango discutieron hace poco sobre cuándo y cómo podrían usar armas nucleares tácticas en el campo de batalla.

El informe, que cita a funcionarios estadounidenses sin identificar, señala que Putin no participó en las discusiones y que no había indicios de que el ejército de ese país hubiera decidido desplegar esas armas.

Kirby dijo que cualquier comentario sobre el uso de armas nucleares por parte de Rusia es “profundamente preocupante” y aseguró que Estados Unidos los toma en serio.

También evocó recientes comentarios de Putin que aluden a armas nucleares y a las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki cerca del final de la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, Kirby aseguró que Washington no ve indicios de que Rusia esté haciendo preparativos para usar armas nucleares, y agregó que los servicios de inteligencia estadounidense no necesariamente ven o saben todo.

Los países occidentales acusan a Rusia de usar la amenaza de una guerra nuclear para disuadirlos de apoyar a Ucrania frente a la invasión lanzada por Moscú a fines de febrero.

El martes, el ex presidente ruso y actual número dos del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, afirmó que la intención de Ucrania de recuperar todos los territorios ocupados, incluidos Crimea o el Donbás, “amenaza la existencia de nuestro Estado” y ofrece “una razón directa” para utilizar “medios de disuasión nuclear”.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo este miércoles que los medios occidentales están “inflando deliberadamente el tema del uso de armas nucleares”.

Moscú “no tiene la menor intención de participar en esto”, dijo, calificando el informe del Times de “muy irresponsable”.

Con información de Europa Press y AFP