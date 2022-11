Las revelaciones de Adamari López ante rumores de abandono por parte de Luis Fonsi cuando ella padecía cáncer

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace unas semanas, Luis Fonsi volvió a estar en tendencia, pues usuarios de redes sociales lo compararon con un personaje de House Of The Dragon llamado Ser Criston Cole y el cual se caracterizó a lo largo de la serie por ser traicionero. Ante esto, el cantante de despacito se tomó el momento con humor, pero algunos usuarios en redes no dudaron en retomar una vieja polémica en donde se mencionaba que aparentemente el artista se separó de Adamari López hace unos años cuando ella tenía cáncer, así lo reseñó INFOBAE.

Ante esta situación, fue la propia actriz quien habló con ¡Siéntese quien pueda! para aclarar la situación que vivió hace muchos años y sorpresivamente abogó por su ex pareja.

“Fonsi estuvo en un momento importante y me ayudó a superar una etapa difícil de mi vida y eso se lo agradeceré toda la vida, así que en ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco infinitamente”, destacó la conductora.

De igual manera, Adamari mencionó que -a pesar de los difíciles momentos que ha tenido que superar a lo largo de su vida- ha aprendido mucho en el camino, lo cual también es muy valioso para ella.

“La vida tiene ciclos en los que uno se va enamorando a sí mismo, pasa por algunos caminos difíciles, vives como una montaña rusa y vuelves a reencontrarte, creo que son ciclos de la vida que hacen que uno crezca”, apuntó.

Cabe recordar que en una antigua entrevista para Telemundo, Adamari López, confesó que vivió una pesadilla hace unos años, cuando estaba en tratamiento para superar el cáncer de mama y al mismo tiempo, su pareja de ese momento, el cantante Luis Fonsi, le solicitó el divorcio.

En ese entonces, la famosa expresó como se sentía con todo lo que estaba pasando en su vida en esos momentos tan difíciles y había mencionado que debido a la situación que atravesaba en aquel momento todo le resultó muy complicado.

“Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, comentó Adamari con tristeza.

En esa misma plática, la ahora exesposa de Luis Fonsi habló de como se enteró de la infidelidad de su esposo mientras le preparaba una maleta de viaje: “Descubrí su infidelidad porque el cepillo tenía pelos que no eran míos ni de él”, afirmó Adamari.

Por su parte, hace unos meses, Luis Fonsi rompió el silencio sobre este tema en un programa chileno llamado De tú a tú y decidió sincerarse sobre el término de su relación.

“Cuando uno mira hacia atrás, uno dice: ‘Esto fue un momento duro, pero gracias a este momento, pasó esto (…) a nivel personal he tenido mis altas y mis bajas y eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar, a apreciar las cosas, ver la vida de otro color (…) Un divorcio no es nada divertido para nadie, y mucha gente ha pasado por eso”, señaló.