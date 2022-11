Guardiola, Casemiro, Florentino Pérez y su retiro de Alemania: Toni Kroos no se guarda nada

Posteado en: Deportes, Titulares

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, eligió a Pep Guardiola, con quien coincidió en el Bayern Múnich, como “un entrenador perfecto” para su estilo de juego y agradeció todo lo que le “mejoró” antes de recalar en el conjunto blanco.

“Guardiola luchó hasta el último día para que me quedara en el Bayern. Si tengo que elegir un entrenador que sea perfecto para mi juego, es Guardiola. Disfruté mucho el año con él, me mejoró muchísimo”, afirmó Kroos en una entrevista a ‘Universo Valdano’.

Repasa en el programa toda su trayectoria Kroos y confiesa que cuando empiece el Mundial de Qatar le pesará verlo por la televisión pero reafirmó que su etapa como internacional con Alemania, está cerrada.

“No estaré en el Mundial, pero seguro que cuando vea los partidos de Alemania me vendrán ganas de jugar. Pero ya decidí dejar la selección después de la Eurocopa. Primero para estar más tiempo con mi familia, segundo que ahora hay jugadores que merecen jugar más y no quería que llegara el momento que me dijeran que mejor que salgas. Yo quiero seguir a tope y lo primero es el club”, dijo.

En clave Real Madrid, en el avance del programa, Kroos dejó elogios a la figura del presidente Florentino Pérez. “Si hablamos del Real Madrid, tenemos que hablar de Florentino. Es el hombre que me fichó y me recibió con mucho cariño desde el primer día hasta hoy. Nunca recuerdo haber tenido un problema con él, siempre hemos sido muy sinceros, me ha defendido, me ha dado su confianza y al final es lo que necesita un jugador”.

Y no ocultó su sorpresa por el adiós del brasileño Casemiro a inicios de temporada, rumbo al Manchester United, que ponía fin a un centro del campo histórico para el Real Madrid junto a Kroos y el croata Luka Modric.

“Me sorprendió la marcha de Casemiro. Es verdad que dos días antes empezaron los rumores, pero aquí siempre hay muchos rumores y muchas veces no pasa nada. Pero cuando me lo dijo me entristecí, porque empecé a recordar todos los años con él y las cosas que ganamos juntos”.

EFE