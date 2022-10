Leopoldo López: El hecho de que Guaidó sea presidente encargado no es un capricho ni decisión política, es un hecho constitucional

Posteado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

Tras el artículo publicado el pasado fin de semana en el periódico Financial Times de Reino Unido («El gobierno interino de Venezuela enfrenta el hacha, enfrenta el fin»), el cual habla sobre la próxima finalización de la presidencia interina de Juan Guaidó en relación con desinterés de los partidos políticos por seguirlo apoyando, el líder opositor Leopoldo López le explicó a W Radio que el respaldo a Guaidó es necesario hasta que se libren elecciones justas en Venezuela.

Por elnacional.com

López explicó que el hecho de que Guaidó sea presidente encargado no es «un capricho ni decisión política, es un hecho constitucional; esto debido al robo de las elecciones por parte de Nicolás Maduro», lo cual fue reconocido por la Asamblea Nacional en 2015 así como también por 60 países. Eso es lo que da origen al reconocimiento del presidente de esa Asamblea como presidente encargado.

«Está fundamentado en el artículo 233 de la Constitución, que establece que de no haber un presidente legítimo asume la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional hasta que haya unas elecciones libres», aseguró Leopoldo López.

López sobre Gustavo Petro

López arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de buscar normalizar la situación de la dictadura en Venezuela, explicando que solo mira la relación con Venezuela «a través del lente comercial, obviando las víctimas, las violaciones a derechos humanos y el hecho de que la dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura criminal».

López dice que la única solución al problema es la salida de la dictadura, por lo que han planteado elecciones libres con condiciones reguladas por las que aún están en negociaciones. Tras esas elecciones, Guaidó saldría de la presidencia encargada para darle paso a quien elija democráticamente el pueblo venezolano.

«El plan nuestro, lo que queremos los venezolanos es que se puedan dar unas elecciones con condiciones. Y para eso requerimos que los sectores democráticos cuenten con estabilidad para poder llegar a ese proceso electoral», explicó.

Ante el argumento del artículo del Financial Times y la pregunta del locutor sobre si el experimento Guaidó fracasó, pues no llegó a tener un poder real, el dirigente respondió: «La aspiración de cambio en el corto plazo no se ha materializado. Eso no significa que debemos cortar a ‘marras’ con herramientas que nos permitan lograr el cambio político».

Guerrilla

También señala que no se ha logrado en parte porque se subestimó el nivel de apoyo que tenía la dictadura de factores externos por otros países como Rusia, China, Turquía, Irán. Así como también «cuenta con el apoyo de grupos irregulares como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa y otras organizaciones criminales», dijo López.

Aseguró que lo que buscan es construir un camino que permita garantizar elecciones en la que los venezolanos a través del voto puedan «salir de la dictadura».