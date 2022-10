Alarma en Falcón: Presumen que brote de hepatitis en pacientes renales sea por medicamentos provenientes de la India

Los pacientes renales del estado Falcón, que se dializan en las tres unidades activas en la región, han registrado un brote de hepatitis B, y se presume que sea a causa de algún medicamento de los que reciben a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) que son procedentes de la India.

Corresponsalía lapatilla.com

En un análisis que hizo el equipo de La Patilla, los pacientes del Hospital Doctor Rafael Calles Sierra en Punto Fijo, el Centro de Nefrología del estado Falcón y la unidad de Diálisis La Fe, se contabilizan varios pacientes con la enfermedad, aunque no se pudo comprobar con las autoridades sanitarias falconianas. Según los mismos pacientes, creen que sean más de 10 personas con hepatitis.

Ante eso, a todos los pacientes renales les pidieron hacerse los exámenes de serología de hepatitis, pero la mayoría no ha tenido los resultados, porque son evaluaciones pagas y no tienen dinero para hacerlo.

Johanyer Reyes, paciente de la unidad ubicada en el principal hospital de Paraguaná, dijo que no ha podido hacerse los exámenes por falta de dinero. “Sería bueno que activarán el laboratorio y que nos pudiéramos hacer esos exámenes para descartar la enfermedad. Sabemos que hay un brote, pero muchos no sabemos si estamos contagiados, porque no hay dinero para hacernos el examen”, lamentó.

Jorge Luis Ruiz, paciente renal de Ceninfalca, detalló que en la unidad hay varios contagiados, entre ellos está él, y creen que se debe a que los medicamentos enviados de la India no están haciendo el efecto que deberían y esto ha generado el brote de la enfermedad.

“Es muy lamentable que estemos pasando por esta situación”. Supo que en todas las unidades de diálisis del estado Falcón les pidieron a los pacientes la serología, pero muchos aún no la han entregado.

“Sabemos que la directora del Hospital Calles Sierra envió un documento a Caracas para alertar sobre la situación, pero no se sabe más nada. La salud ya está en riesgo con las máquinas dañadas y otras a punto de morir. En Ceninfalca hay muchas necesidades que no han sido resueltas y aunque hemos pedido ayuda, no han sido escuchadas”, lamentó.

En el estado Falcón puede haber unos 270 pacientes renales entre las tres unidades de diálisis que prestan servicios de lunes a sábado y en dos turnos. Solo Ceninfalca se ha visto en la necesidad de abrir un tercer turno debido a las fallas con las máquinas, el agua potable que no llega con regularidad y las fallas eléctricas que registra la entidad, las cuales, por cierto, son diarias.