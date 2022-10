Meghan Markle rompió el silencio sobre la muerte de la reina Isabel II

Meghan Markle, de 41 años, ha roto su silencio sobre la muerte de la reina Isabel II. “Me siento afortunada de haberla conocido”, dijo la duquesa de Sussex en una entrevista de portada para la revista Variety publicada este miércoles.

Por Infobae

“Estoy realmente agradecida de haber podido estar con mi esposo para apoyarlo, especialmente durante ese tiempo”, continuó. “Lo que es tan hermoso es mirar el legado que su abuela pudo dejar en tantos frentes”, continuó Markle.

La ex actriz de la serie “Suits” llamó a la reina Isabel “el ejemplo más brillante de liderazgo femenino”, y agregó: “Siento una profunda gratitud por haber podido pasar tiempo con ella y conocerla. Ahora se ha reunido con su esposo, el príncipe Felipe”.

Consultada sobre este momento de duelo en la familia de su marido, Markle afirmó: “Reflexioné sobre ese primer compromiso oficial que tuve con ella, lo especial que se sintió. Me siento afortunada. Y sigo orgullosa de la calidez de mi relación con la matriarca”.

El duque de Sussex viajó al castillo de Balmoral, Escocia, para estar al lado de su abuela la mañana del 8 de septiembre después de escuchar la noticia de su salud, pero llegó horas después de que ella muriera. A Markle no le permitieron viajar, según la prensa británica ya que, según la prensa local, el rey Carlos III dijo que su presencia no sería “apropiada”.

El matrimonio, que vive en California, homenajeó a la monarca dos días después al unirse al príncipe William y Kate Middleton para saludar al público y llevar flores a un monumento conmemorativo en las afueras del castillo de Windsor en Inglaterra.

El encuentro de Harry, de 37 años, y Markle con el príncipe y la princesa de Gales, anteriormente duque y duquesa de Cambridge, marcó la primera vez que los cuatro fueron vistos públicamente juntos desde marzo de 2020.

William, de 40 años, extendió la invitación a su hermano y cuñada a pesar de su disputa familiar.

Un posible regreso a Hollywood

Meghan habló sobre la posibilidad de regresar a la actuación tras del éxito de la serie “Suits”, que dejó al enamorarse de Harry, y de estar libre de deberes reales, lo que generó especulaciones de que podría ingresar a la política. “Nunca digas nunca, pero no”.

“La industria ha cambiado bastante desde que yo formé parte de ella. Dejé ‘Suits’ justo después del episodio 100, en 2018. No pensé que volvería a estar en la industria del entretenimiento”, agregó.

Sobre el abuso de poder en Hollywood y el movimientos #MeToo, Meghan opinó: “Había ciertas cosas que eran aceptadas. Obligó a muchas mujeres a vivir con esta idea de permanecer en silencio, de no ser disruptivas, de no dar voz a las cosas que podrían generar preocupación o incomodidad”.

La duquesa de Sussex también se refirió a su conversación con Oprah Winfrey.

Consultada sobre los días posteriores a la emisión de la explosiva entrevista ante una audiencia de 18 millones de personas, Meghan respondió: “Lo único que realmente recuerdo fue el cumpleaños de Gloria Steinem, unos días después de que salió al aire. Tenía muchas ganas de celebrarla en lo que pensé que sería un almuerzo de cumpleaños pequeño e íntimo. En cambio, fue una extravagancia, por cierto, como se merece. Pero realmente no había visto gente en mucho tiempo, y la entrevista había salido tal vez una semana antes. Entrar sola en una habitación nunca es fácil para mí y recuerdo sentirme un poco incómoda. Pero Pamela Adlon se me acercó y me saludó con tanta calidez y amabilidad. Estas mujeres fueron extraordinarias para asegurarse de que me sintiera tan bienvenida. Es como si supieran exactamente lo que necesitaba sentir en ese momento. Todavía significa mucho para mí. Nunca se puede subestimar el poder de la hermandad y el apoyo femenino”.

Meghan se mostró ilusionada con su podcast “Archetypes” y el documental que está haciendo como parte de su contrato de USD 100 millones con Netflix.

“En los grandes momentos de la vida, obtienes mucha perspectiva. Te hace preguntarte en qué quieres enfocar tu energía. En este momento, nos sentimos energizados y entusiasmados con todas las cosas que hemos estado construyendo. También estamos enfocados en nuestra fundación. Gran parte del trabajo que hacemos incluye el espacio filantrópico”, explicó la esposa de Harry al periodista Matt Donnelly.

Meghan es madre de Archie, de tres años, y Lilibet, de un año. ¿Qué pasaría si alguno de ellos en 10 o 15 años le dirían que quieren una carrera en el entretenimiento? “Yo diría: ‘¡Genial!’ Cuando te conviertes en padre, realmente quieres que tus hijos encuentren las cosas que les brindan alegría. Quiero que sean capaces de labrarse su propio camino”.

Es posible que la ex actriz sea representada por una colega en una serie o película. Una potencial situación que a la duquesa parece no preocuparle. “No lo he pensado mucho, para ser honesta. Cualquiera que hable de mí o elija a un actriz para que me interprete, será una caricatura mía creada para un negocio que hace que la gente gane mucho dinero”.

Meghan, quien ha admitido que tuvo pensamientos suicidas en su paso por la corona británica, también habló sobre cuán es importante es para ella la empatía y apoyo de la gente: “Creo que sentirse comprendido y visto es muy importante”.

Y sobre la vida familiar, explicó que con su esposo comparten una oficina que tienen en su mansión de Montecito, California. “Trabajamos desde casa, como empezó a hacer la mayoría de la gente durante el confinamiento. Nos permite pasar un tiempo significativo con nuestros hijos en este momento tan especial de sus vidas. Nunca recuperaremos este tiempo”, detalló.

“Preparo el desayuno y preparamos a los niños para el día. Hacemos muchas llamadas conjuntas y Zooms, pero también tratamos de dividir en qué podemos enfocar nuestras energías para que podamos lograr aún más. Siempre he dicho, si te toma menos de cinco minutos, hazlo ahora”, relató.

Al final de la entrevista, Meghan contó que con su marido comen galletas con chispas de chocolate y que Harry ama las hamburguesas de la cadena In-N-Out.