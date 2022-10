Julio César Arreaza B.: Enfrentemos la impostura

Posteado en: Opinión

La renovación del mandato de la misión de expertos independientes de la ONU constituye una victoria para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y una derrota para el usurpador y su estructura de poder. Se dispondrá de tiempo para documentar mejor los crímenes que, a su vez, servirá de insumo a las investigaciones que adelanta la Corte Penal Internacional. La tortura, una estructura para perseguir a la disidencia y las ejecuciones extra judiciales configuran un patrón de conducta con responsabilidad hasta la cadena de mando. No ha cambiado nada en materia de violación de derechos humanos.

Pedimos justicia y eso pasa por conseguir la verdad. El mundo se mueve dentro de un marco de justicia y los venezolanos aspiramos a insertarnos. Tenemos siempre presente el arbitrario e intencional asesinato del joven lleno de ideales que era Juan Pablo Pernalete.

Hoy le toca a la dantesca tragedia de Las Tejerías. El tipo de Estado que tenemos hace que la realidad sea trágica y nos hace más vulnerables. El ecosistema criminal invisibiliza a las víctimas de la emergencia humanitaria compleja y el enorme éxodo obligado. Persiste en su afán de destrucción del tejido social y quebrar espiritualmente al venezolano.

Ellos no respetan ningún tipo de derecho, se sostienen en su lógica criminal de dominación. Avanzan en su lógica arrasadora contra todo sistema que le haga sombra o le ponga límites. La voz del poder, más allá de la confusión, por su mar de mentiras que ensordece, expresa claramente que no quiere cohabitación, sino con la opolaboración, en capitis deminutio. El régimen dimana una ausencia de límites absolutos, morales, afectivos y racionales, no hay nada que pueda contenerlo. La convivencia la niega por naturaleza. Primero el crimen que el bien común. Es la base desde la que piensa y ubica su proyecto, quitándole peso al otro, no quiere ser permeado. La gestión es para afirmar su poder, el ciudadano no le interesa sino su voraz burocracia de aniquilación: caso Pdvsa. Si asumes sus reglas entras en el curso de reafirmación del sistema sin manera de ponerle límites.

El camino cierto para desplazarlo es promoviendo, sumándose y creando estructura comunitaria, con organización, acompañamiento y con la fuerza formidable de la población que está fuera del sistema. Desarrollar estructuras propias para hacerle frente, romper el espejo y mostrar la realidad que no tiene nada de lo que aparentaba tener. El diseño estratégico del modelo autoritario en épocas posmodernas es mostrar falaz apariencia. Enfrentemos con coraje y convicción republicana a la impostura, no se trata de huir sino de enfocarnos en el trabajo de mirar más allá de las apariencias. Develando los mega relatos con figurones con pies de barro, muchos, por cobardía, no enfrentan a esos dioses de barro. No rehuyamos peleas que debemos dar. La traición de las élites aumenta el volumen a la política de ficción y se lo baja a los que tienen virtudes para alcanzar el cambio. Tengamos presente que las capacidades del régimen las fortalece la opolaboración.

Es difícil derrotar a una persona que no se rinde. Recordemos siempre que somos libres por naturaleza y no nos sometamos nunca al yugo de la esclavitud.

¡Libertad para Javier Tarazona y Emilio Negrín! ¡No más prisioneros políticos, torturados, asesinados ni exiliados!