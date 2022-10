Irán planea enviar misiles y drones de ataque a Rusia para la invasión a Ucrania

Irán está reforzando su compromiso de suministrar armas para el asalto de Rusia a Ucrania, según funcionarios de seguridad estadounidenses y aliados, acordando secretamente el envío no sólo de drones de ataque, sino también de lo que algunos funcionarios describieron como los primeros misiles tierra-superficie de fabricación iraní destinados a ser utilizados contra ciudades y posiciones de tropas ucranianas.

Por The Washington Post

Traducción del inglés al castellano por Infobae

El aumento del flujo de armas desde Teherán podría ayudar a compensar lo que, según los funcionarios de la administración Biden, han sido enormes pérdidas de equipo militar ruso desde que Moscú invadió el país en febrero, y un suministro rápidamente menguante de municiones guiadas de precisión del tipo utilizado en los ataques de la semana pasada contra múltiples ciudades ucranianas.

En los últimos días, medios de comunicación independientes publicaron fotos de los restos de lo que parecen ser aviones no tripulados de fabricación iraní utilizados en los ataques contra objetivos ucranianos, lo que pone en duda las repetidas negaciones de Irán de haber suministrado ese tipo de armas a su aliada Rusia. Funcionarios del Pentágono también confirmaron públicamente el uso de drones iraníes en los ataques aéreos rusos, así como el éxito de Ucrania en el derribo de algunos de los drones.

En una aparente señal de la ampliación del papel de Irán como proveedor militar de Moscú, Teherán envió funcionarios a Rusia el 18 de septiembre para ultimar los términos de los envíos de armas adicionales, incluidos dos tipos de misiles tierra-superficie iraníes, según funcionarios de un país aliado de Estados Unidos que sigue de cerca la actividad armamentística de Irán.

Una evaluación de inteligencia compartida en los últimos días con funcionarios ucranianos y estadounidenses sostiene que la industria armamentística de Irán está preparando un primer envío de misiles Fateh-110 y Zolfaghar, dos conocidos misiles balísticos iraníes de corto alcance capaces de alcanzar objetivos a distancias de 300 y 700 kilómetros, respectivamente, dijeron dos funcionarios informados sobre el asunto. De llevarse a cabo, sería la primera entrega de tales misiles a Rusia desde el inicio de la guerra.

Los funcionarios hablaron con la condición de que sus nombres y nacionalidades no fueran revelados debido a la extrema sensibilidad que rodea a los esfuerzos de recopilación de información.

En agosto, los mismos funcionarios identificaron aviones no tripulados iraníes específicos, la serie Shahed y el Mohajer-6, que Teherán estaba empezando a suministrar a Rusia para su uso en Ucrania. Los restos de ambos tipos han sido recuperados, analizados y fotografiados por las fuerzas ucranianas en las últimas semanas. Parece que Rusia ha repintado las armas y les ha dado nombres rusos.

Los funcionarios informados sobre el envío de misiles previsto dijeron que Irán también está preparando nuevas entregas de vehículos aéreos no tripulados para Rusia, incluyendo “docenas” de Mohajer-6 adicionales y un mayor número de Shahed-136. Estos últimos, a veces llamados drones “kamikaze” porque están diseñados para estrellarse contra sus objetivos, son capaces de entregar cargas explosivas a distancias de hasta 1.500 millas. Asesores técnicos iraníes han visitado las zonas controladas por Rusia en las últimas semanas para dar instrucciones sobre el funcionamiento de los aviones no tripulados, dijeron los funcionarios.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos declinaron hacer comentarios sobre los informes de envíos pendientes de Irán a Rusia. Funcionarios rusos e iraníes no respondieron el sábado a las solicitudes de comentarios sobre los informes de los misiles iraníes enviados a Rusia.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, dijo que “la República Islámica de Irán no ha proporcionado ni proporcionará ningún arma para ser utilizada en la guerra de Ucrania”, según una lectura del sábado de su llamada con su homólogo portugués. “Creemos que el armamento de cada lado de la crisis prolongará la guerra”.

El 3 de octubre, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kan’ani, repitió los persistentes desmentidos de Irán sobre cualquier implicación en el suministro de drones a Rusia. “La República Islámica de Irán considera que los informes sobre la entrega de aviones no tripulados a Rusia para su uso en la guerra de Ucrania son “infundados” y no los confirma”, dijo. Kan’ani reafirmó la pretensión de neutralidad de Irán en el conflicto y subrayó la necesidad de que “las dos partes resuelvan sus problemas por medios políticos libres de violencia.”

El gobierno de Kiev ha sido informado de las pruebas que sustentan los nuevos datos de inteligencia, según declaró un funcionario ucraniano a The Washington Post. Ucrania ha evaluado por separado que la mayoría de los drones desplegados recientemente por Rusia en el sur de Ucrania son de fabricación iraní.

Ucrania redujo recientemente sus relaciones diplomáticas con Teherán en respuesta a la aparición de drones de fabricación iraní sobre el campo de batalla. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, citó la semana pasada los recientes ataques aéreos de Rusia para instar a los países de la OTAN a suministrar a su país sistemas avanzados de defensa aérea.

“Necesitamos proteger nuestro cielo del terror de Rusia”, dijo Zelensky el jueves en un discurso ante el Consejo de Europa.

Al igual que Irán, Rusia se ha opuesto a los informes occidentales sobre el envío de armas iraníes para su campaña en Ucrania, y el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov se ha burlado de esas versiones como “falsas”.

Pero los aviones no tripulados iraníes ya han dejado su huella, destruyendo varios tanques ucranianos y dañando la infraestructura civil en repetidos ataques en las últimas tres semanas, dicen los funcionarios ucranianos. Los expertos en misiles dicen que la llegada de los misiles tierra-superficie podría dar a Rusia nuevas y poderosas armas en un momento en que las fuerzas de Kiev están recuperando el territorio capturado en grandes franjas del sur y el este de Ucrania, éxitos que se deben en parte a la artillería suministrada por Occidente.

“La progresión de los drones a los misiles tierra-superficie podría dar a los rusos más opciones y mucha fuerza”, dijo Farzin Nadimi, un experto en armas iraníes en el Washington Institute for Near East Policy, un think tank de Washington.

Irán posee uno de los mayores y más diversos arsenales de misiles de corto y medio alcance de Oriente Medio. Aunque los diseñadores de armas iraníes han tenido problemas de fiabilidad, los expertos consideran que las versiones más recientes del Fateh-110 y del Zolfaghar son potentes y razonablemente precisas a distancias relativamente cortas, dijo Nadimi. Algunos modelos vienen con sistemas de guiado electroóptico que permiten a los operadores de los misiles guiarlos en su aproximación final al objetivo.

Irán proporcionó anteriormente los mismos misiles a grupos milicianos por delegación en Oriente Medio, sobre todo a los combatientes Houthi en Yemen. Las fuerzas Houthi han exhibido misiles de diseño iraní en desfiles militares y los han utilizado en ataques contra refinerías de petróleo y otros objetivos civiles en los países vecinos del Golfo.

Rusia ya posee una serie de vehículos aéreos no armados, o UAV, que se utilizan principalmente para la vigilancia y la detección de artillería. Pero Moscú no ha invertido en grandes flotas de aviones no tripulados armados del tipo que las fuerzas estadounidenses han utilizado habitualmente en campañas militares en Afganistán y Oriente Medio.

Moscú sí contaba con un vasto arsenal de misiles y cohetes guiados de precisión al comienzo de la invasión de Ucrania, pero los funcionarios estadounidenses afirman que su arsenal se ha reducido drásticamente en el transcurso de la guerra, que ya está en su séptimo mes.

Según una presentación realizada el viernes por un alto funcionario de los servicios de inteligencia estadounidenses, la creciente dependencia de Rusia de países como Irán y Corea del Norte es una prueba del impacto de las sanciones y los controles a la exportación impuestos por los países occidentales a raíz de la invasión de Ucrania.

Según la información presentada por el Subdirector de Inteligencia Nacional Morgan Muir, Rusia ha perdido más de 6.000 piezas de equipo desde el inicio de la guerra, y estaba “gastando municiones a un ritmo insostenible”.

Bloqueada por las sanciones para obtener productos electrónicos occidentales, Rusia está “recurriendo a países como Irán y Corea del Norte para obtener suministros y equipos”, incluyendo drones, municiones de artillería y cohetes, dijo Muir, dirigiéndose a un grupo de altos funcionarios de finanzas internacionales en el Departamento del Tesoro.

Muir también señaló que la industria de defensa rusa depende en gran medida de las importaciones de material como microprocesadores y tecnología de imágenes ópticas y térmicas.

(c) 2022, The Washington Post – Por Joby Warrick, Ellen Nakashima y Shane Harris –