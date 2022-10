EEUU deportó al primer grupo de venezolanos a México por cruzar la frontera de forma irregular #13Oct (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos realizaron este jueves 13 de octubre, la primera deportación de un grupo de venezolanos a México, por cruzar la frontera de forma irregular.

Por lapatilla.com

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el reportero de Fox News, Griff Jenkins, informó que el procedimiento se efectuó mediante una “transferencia de camioneta a camionata” en El Puente Internacional Eagle Pass – Piedras Negras, que cruza el Río Grande y conecta las ciudades fronterizas de Estados Unidos y México.

La expulsión se produce luego de que el Departamento de Seguridad Nacional, anunciara el miércoles nuevas medidas para controlar la migración venezolana.

“Con vigencia inmediata, los venezolanos que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada, sin autorización, serán devueltos a México”, dice el comunicado.

Este programa da estatus legal por dos años a quienes lleguen en avión y la expulsión de la mayoría de quienes crucen la frontera por México.

BREAKING: First group of Venezuelans being expelled back to Mexico via new DHS T42 rule in van-to-van transfer from BP to INM in middle of international bridge btwn Eagle Pass and Piedras Negras @FoxNews @davidtresnowski pic.twitter.com/hz9KQ3YePy

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) October 13, 2022