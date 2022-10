Britney Spears reza todos los días para que su padre arda en el infierno

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Para Britney Spears no hay perdón y mucho menos olvido para la tortura que dice haber sufrido de parte de su padre, Jamie Spears. Ya son varias las ocasiones en que usa sus redes sociales para descargar al hombre que le dio la vida y este miércoles volvió a decirle de «barriga verde, tripas azules» para abajo a tal punto que deseó que se quemara en el infierno.

Por Chevere

En una extensa publicación, la «Princesa del pop» aseguró que su papá la trató como un perro y llegó a hacer comentarios sobre su cuerpo que la llenaron de inseguridades con las que tuvo que lidiar por mucho tiempo.

«Lo diré hasta el día que me muera… ¡¡¡Mi familia arruinó mi vida!!! (…) Ellos me trataron como a un put* perro!!! (…) Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo más feo, el miedo de estar asustada por lo que él haría (…) ¡¡¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!!!», sentenció la estrella.