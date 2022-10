Gerard Piqué ya siente la presión: teme que Shakira cuente la verdad en su tema nuevo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras separarse de Gerard Piqué, Shakira retomó las riendas de su exitosa carrera musical y está lista para lanzar “Monotonía”, una canción que hizo junto a Ozuna. Días atrás se los vio grabando el videoclip en Barcelona y en las últimas horas se conocieron algunas frases que apuntarían directamente al futbolista, que ahora disfruta de su nuevo romance con Clara Chía Marti.

Por: TN

“Nunca dije nada pero me dolía, sabía que esto pasaría. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, es tan solo un adelanto del tema, que se publicará completo el 19 de octubre. Según informaron varios medios españoles, el jugador está preocupadísimo por lo que pueda llegar a decir su ex en este hit, ya que está convencido de que para ella fue una forma de hacer catarsis.

En su última entrevista, Shakira reconoció que volvió a sumergirse en la música para salir adelante después de semejante desilusión. “En mi caso escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen. La música es definitivamente una de las herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas”, expresó ante Elle.

