El momento en que dos jugadores de Los Angeles Rams derriban a un intruso durante un partido de la NFL (VIDEO)

El partido de la NFL en el que los San Francisco 49ers ganaron a Los Angeles Rams por 24-9 durante la jornada de este lunes en el Estadio Levi’s, de Santa Clara, California, tuvo un momento imprevisto, cuando un intruso saltó al campo de juego y corrió hasta que fue derribado por dos jugadores.

Por RT

Con una bomba de humo rosa en su mano izquierda, el hombre atravesó la cancha sin que el personal de seguridad lograra detenerlo y cuando llegó a un lateral, pasó cerca del banquillo de los Rams. Fue entonces que los jugadores Bobby Wagner y Takkarist McKinley decidieron resolver la situación. Instantes después, el personal de seguridad llegó para retenerlo.

Tras el incidente, Wagner explicó que su intención fue mantener “la seguridad”, ya que no se sabía lo que el hombre podía hacer. “Lo ves todo el tiempo y no sabemos lo que llevaba en sus bolsillos”, dijo y agregó: “La seguridad parecía que estaba luchando, entonces me frustré y lo derribé”. Cuando el intruso fue retirado, el partido continuó con normalidad.