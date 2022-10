Así fue el ataque de los amigos de Cara Delevingne y Margot Robbie al fotógrafo hospitalizado

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara, los amigos de las actrices, lo golpearon y le provocaron la fractura en uno de sus codos. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad. Quedaron en libertad

Este lunes, Infobae accedió a las imágenes del momento en el que el fotógrafo Pedro “Peter” Orquera (61) fue atacado por Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara, los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne, luego de que les tomara fotografías a las actrices a la salida del restaurante Patagonia Sur del barrio porteño de La Boca. Los dos acusados golpearon y le provocaron una factura de uno de sus codos al reportero gráfico que será operado el jueves.

Por Infobae

La filmación de la cámara de seguridad, ubicada en las calles Pedro de Mendoza y del Valle Iberlucea, muestra claramente cómo lo corrieron, lo empujaron y le pegaron una patada, que derivó en la lesión de Orquera, quien cayó al piso justo frente al taxi que lo había llevado hasta el lugar y acudía hacia él.

Tras el ataque a “Peter”, ocurrido la madrugada del domingo, Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara quedaron detenidos en la Comisaría Vecinal C de la Policía de la Ciudad. Allí pasaron todo el domingo, donde fueron visitados por su abogado argentino, Marcos Salt.

Este lunes, ambos acusados fueron indagados por la fiscal porteña Catalina Neme, quien les imputó el delito de lesiones graves dolosas. Los dos decidieron dar su versión de los hechos y luego se dispuso que quedaran en libertad. Sin embargo, se les impuso una medida restrictiva de prohibición de salir del país sin autorización judicial mientras dure el proceso y se les retuvo el pasaporte, según indicaron las fuentes consultadas por este medio.

Además, se estableció caución real por la suma de $200.000 a cada uno. Así, los dos amigos de las estrellas de Hollywood quedarán libres tras pasar poco más de 36 horas en un calabozo porteño.

Si bien en un momento se había dicho que los dos presuntos agresores eran guardaespaldas de las dos artistas, la versión fue descartada ante la confirmación de sus identidades: McNamara es un célebre productor de cine y amigo de margot Robbie; mientras que Hopkins es un técnico que trabajó en películas de renombre en los últimos años: su especialidad es la de montar el set para poder apoyar y mover las cámaras durante el rodaje, rol conocido como key grip.

Por lo pronto, este lunes se le tomó la declaración testimonial a la víctima que está internado en el hospital Argerich a la espera que los médicos fijen el horario para la operación que se hará este jueves: tiene fracturado el codo derecho, y está enyesado y medicado. “Tuvo tanto dolor que se desmayó nuevamente”, dijeron desde su entorno. Eso sí, ya tiene abogado: Matías Morla.

En una entrevista con Infobae, el fotógrafo aseguró sentirse aturdido por lo sucedido. De acuerdo al relato de “Peter”, en un momento las dos actrices no podían abrir las puertas del auto, lo que las irritó notoriamente. “Así logré las fotos”, reveló. Luego, se produjo el incidente violento: “Se vinieron los dos (productores) a la mitad de la calle, pero yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara”.

“Es la primera vez que tengo una experiencia así, de una brutal paliza, de acto de violencia de esta naturaleza. Mi cámara voló por el aire. Por suerte, la recogimos del piso y la guardé en la mochila. Las imágenes las tengo”, aseguró.