Exdirector de la CIA anticipa cómo podría responder EEUU si Putin usa armas nucleares

Cuando se analiza la situación en la guerra en Ucrania y se habla de una escalada del conflicto, hay un escenario que se trata de evitar a toda costa: el uso de armas nucleares. Desde que Rusia anexionó la semana pasada cuatro provincias ucraniana ocupadas, incluyéndolas como parte de su territorio, el aumento de la tensión en la zona es notable y una respuesta nuclear es ya es imposible de descartar, así lo reseñó 20 MINUTOS.

Sobre las consecuencias y la reacción internacional de un ataque de este tipo ha hablado este domingo David Petraeus, el que fuera director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante un breve periodo en la era Obama.

En una entrevista para la cadena estadounidense ABC News, Petreaus aseguró que este escenario produciría un respuesta colectiva de toda la OTAN: “Solo para darle una hipótesis, responderíamos liderando un esfuerzo colectivo de la OTAN que eliminaría todas las fuerzas convencionales rusas que podamos ver e identificar en el campo de batalla en Ucrania y también en Crimea y el Mar Negro”.

Patreaus reconoció no haber hablado todavía con Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, y aunque considera que un ataque de este tipo no conllevaría una aplicación inmediata del articulo 5 de la OTAN, al no ser Ucrania parte de la alianza, sí cree necesario que se produzca una respuesta conjunta.

Sobre si Estados Unidos podría responder con otro ataque nuclear, el antiguo director de la CIA lo considera improbable. “No puede quedar sin respuesta, pero no es nuclear por nuclear. No quieres entrar en una escalada de ese tipo”, dijo Patreaus, que añadió que sí hay que “demostrar que esto no se puede tolerar”, reconoció.