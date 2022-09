Después de sacudir a Florida, Ian vuelve a convertirse en huracán

Click to share on Google News (Opens in new window)

Ian se ha intensificado nuevamente hasta convertirse en un huracán con vientos máximos sostenidos de 75 mph, según la actualización de las 5 p. m. ET del Centro Nacional de Huracanes.

Por CNN

El huracán Ian se encuentra a unas 240 millas al sur de Charleston, Carolina del Sur, y se desplaza hacia el noreste a 10 mph.

“En la trayectoria pronosticada, Ian se acercará a la costa de Carolina del Sur el viernes”, dijo el centro de huracanes. “El centro se moverá tierra adentro a través de las Carolinas el viernes por la noche y el sábado”.

Se espera cierta intensificación con Ian sobre las cálidas aguas de la Corriente del Golfo, pero se espera que siga siendo una tormenta de categoría 1.

Se prevé que la marejada ciclónica alcance entre 4 y 7 pies en Carolina del Sur desde Edisto Beach hasta Murrells Inlet, incluida Charleston.

Se espera que el gran campo de viento de Ian produzca impactos lejos del centro, y la trayectoria pronosticada tiene más incertidumbre de lo normal debido a que la tormenta está desorganizada después de pasar sobre Florida.

#Ian becomes a hurricane again. Taking aim at the Carolinas and Georgia with life-threatening flooding, storm surge and strong winds.

For the latest visit https://t.co/meemB5d6ch pic.twitter.com/yvW9r1uLVu

— National Weather Service (@NWS) September 29, 2022