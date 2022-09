Qué dijo la hermana de una de las víctimas de Jeffrey Dahmer y por qué condenó a Netflix

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El medio de comunicación Insider ha publicado un ensayo basado en una conversación con Rita Isbell, la hermana de Errol Lindsey, una de las víctimas de Jeffrey Dahmer.

Allí la mujer expresa su molestia con la plataforma de streaming estadounidense Netflix por el contenido del seriado, que no estuvo de su agrado por revivir el momento de la muerte de su familiar.

“Cuando vi parte del programa, me molestó, especialmente cuando me vi a mí mismo, cuando vi mi nombre en la pantalla y esta señora diciendo palabra por palabra exactamente lo que dije. Si no lo supiera mejor, habría pensado que era yo. Su cabello era como el mío, tenía la misma ropa. Por eso tenía ganas de revivirlo todo de nuevo. Me trajo de vuelta todas las emociones que estaba sintiendo en ese entonces. Nunca me contactaron sobre el programa. Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron”, reza parte del texto publicado por Insider.

Rita revelaría que durante años mantuvo mucho rabia dentro de su cuerpo, pero ahora aprecia la madurez que tiene ahora para afrontar la situación.

“Esa ira se quedó conmigo durante mucho tiempo. Entonces no tenía la sabiduría que tengo ahora. Pero tenía que hacer que esto tuviera sentido y lidiar con eso. Tenía niños más pequeños que mantener y proteger. Todavía tenía que ir a trabajar todos los días”, añadió.