Ruidos extraños se apoderan del intercomunicador en un vuelo de American Airlines a Dallas (VIDEO)

Bueno, esto es solo un avión raro.

Por New York Post

Los pasajeros a bordo de un vuelo de American Airlines con destino a Dallas a principios de este mes informaron haber escuchado ruidos extraños en el sistema de megafonía del avión, que un viajero describió como “algo entre un orgasmo y vómitos”.

Emerson Collins, productor de cine y director sin fines de lucro, publicó un video de sí mismo en Twitter reaccionando a los extraños sonidos que impregnaron la cabina en el vuelo de Los Ángeles a Dallas el 6 de septiembre.

“Alguien en este vuelo parece haber irrumpido en el sistema de intercomunicación y continúa emitiendo un sonido que está en algún lugar entre el orgasmo y el vómito”, dice el pasajero desconcertado en el clip ahora viral.

Luego se escucha a un asistente de vuelo dirigiéndose a los pasajeros sobre los sonidos de otro mundo.

The weirdest flight ever.

These sounds started over the intercom before takeoff and continued throughout the flight.

They couldn’t stop it, and after landing still had no idea what it was. pic.twitter.com/F8lJlZHJ63

— Emerson Collins (@ActuallyEmerson) September 23, 2022