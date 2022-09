“Le costaba estar con ella íntimamente”, lo que habría dicho el exnovio de Gaby Espino al finalizar su relación (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En su entrevista con Enrique Santos, la modelo venezolana Aleska Génesis reveló que Miguel Mawad le hablaba mal a ella sobre la exitosa actriz Gaby Espino, agregando que “muchas veces” le hizo saber que estaba con ella nada más para darle celos.

lapatilla.com

Aseguró que durante ese tiempo usó a la exitosa artista venezolana y que sexualmente no compaginaban.

“Él me confesó que él estuvo con ella por simplemente hacerme sentir mal a mí, que le costaba estar con ella íntimamente, que ella siempre lo buscaba y a él le costaba, criticando sus partes íntimas, que no le gustaban y que la tenía de alguna manera que no era agradable estar allí, pero yo realmente no puedo hablar sobre esto, o sea, yo soy una dama y no quiero caer en el mismo nivel que ellos han caído”, dijo.

Aleska Génesis utilizó esta vitrina para defenderse de los recientes ataques en su contra, que le han afectado en su carrera profesional.

Aquí la entrevista: