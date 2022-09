Así se ve el flujo de vuelos desde Moscú y San Petersburgo tras anuncio de Putin de “movilización parcial”

Click to share on Google News (Opens in new window)

La llamada a filas del presidente ruso, Vladímir Putin, del pasado miércoles con el anuncio de la “movilización parcial” de la población para participar en la guerra en Ucrania ha provocado un éxodo por distintas vías. Por tierra a través de las fronteras con los países vecinos o por aire, muchos ciudadanos se han decantado por abandonar sus casas antes de verse obligados a acudir al frente.

Por 20Minutos

Esta fuga de ciudadanos ha provocado colas kilométricas en los pasos fronterizos y ha agotado los pasajes en los vuelos hacia países donde no se exigen visas a los rusos, además de un aumento en el precio de los billetes. Este flujo deja imágenes como la retratada por Flightradar24, en la que se observa cómo los aviones salen de Moscú y San Petersburgo.

Turquía, Serbia, Armenia y Argelia son algunos de los destinos elegidos por los rusos tras el anuncio de Putin para evitar ser alistados en los próximos días.

En este sentido, solo el miércoles por la mañana los datos de Google Trends registraron un aumento significativo en las búsquedas de Aviasales, el portal web más popular de Rusia para comprar vuelos.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.

Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9

— Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022