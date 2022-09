Así invadieron cientos de proyectiles rusos al mismo tiempo una ciudad recuperada por Ucrania

Click to share on Google News (Opens in new window)

El gobierno de Volodimir Zelensky difundió un video en el que puede verse el contraataque lanzado por el Kremlin para recuperar el terreno perdido en los últimos días.

Por lanacion.com

n medio de la disputa en el este de Ucrania y tras la polémica desatada por el impulso de celebrar referendos de anexión a Rusia en territorios del Donbass, las autoridades de Kiev apuntaron contra el Kremlin al difundir imágenes de un feroz contraataque por parte de las fuerzas lideradas por Vladimir Putin en la región.

“Proyectiles incendiarios rusos 9m22c cayendo sobre el pueblo recientemente liberado de Ozerne en la región de Donetsk”, señalaron desde el Ministerio de Defensa de Ucrania por Twitter.

De esta forma, la cartera de Defensa en Ucrania difundió un video en el que puede verse el momento de la ofensiva rusa sobre la región en disputa del Donetsk.

El contraataque lanzado por el Kremlin para recuperar el terreno perdido en los últimos días se da en momentos en que las autoridades instaladas por Moscú en varias regiones de Ucrania anunciaron hoy la celebración urgente, entre el 23 al 27 de septiembre, de referendos de anexión a Rusia, en plena contraofensiva de Kiev.

russian 9?22? incendiary shells falling on the recently liberated village of Ozerne in the Donetsk region. pic.twitter.com/wVTYGrgSv0

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 20, 2022