EN VIDEO: Murió piloto en EEUU al estrellarse su avión en la carrera aérea más rápida del mundo

Las Reno Air Races (Carreras Aéreas de Reno) de 2022 terminaron en tragedia: un avión se estrelló contra el suelo y un piloto murió.

Por Clarín

Sucedió el domingo en Nevada, Estados Unidos, confirmó la Asociación de Carreras Aéreas de Reno.

En un impactante video se puede ver cómo el avión piloteado por un hombre, cuyo nombre no trascendió, ni bien impacta contra el suelo se ve envuelto en embravecidas llamas.

“Durante la carrera de jet gold, en la tercera vuelta, hubo un incidente fatal en el pilón exterior 5 hoy”, informó la asociación en un comunicado.

“Todos los demás pilotos aterrizaron de manera segura y se suspendieron las operaciones de carrera para 2022. Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia y los amigos del piloto, así como a los corredores y fanáticos de las carreras que conforman nuestra familia de septiembre”, completó.

A su vez, la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe comunicó que “los detectives de WCSO están trabajando actualmente en la escena con la Oficina del Médico Forense” y que no se darán a conocer los nombres de los implicados hasta que la familia de la víctima sea comunicada.

BREAKING: A plane crashed at the Reno Air Races just now, sparking a fire. Here’s what we know: https://t.co/LmI5QdAUrY pic.twitter.com/6DfRpmnpIB

— Ben Margiott (@BenMargiott) September 18, 2022