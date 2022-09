En imágenes: Lagrimas, tristeza y aplausos en el último día del funeral de la reina Isabel

La familia real no pudo ocultar las lagrimas en el último día del funeral de reina Isabel II, desde el rey Carlos III hasta Meghan Markle se mostraron conmovidos por el último adiós a la monarca. Mientras que el pueblo de Inglaterra acompaña en las calles durante el ultimo recorrido del féretro de la reina con un aplauso interminable.

La reina Isabel II será enterrada el lunes en el poco conocido “memorial” a Jorge VI, un anexo de la denominada Capilla de San Jorge del castillo de Windsor, junto a sus padres, su hermana Margarita y su difunto marido Felipe.

A diferencia de otros miembros de la familia real británica, no permanecerá en la cripta real situada en el subsuelo de este edificio del siglo XV que pese a llamarse “capilla” es una espaciosa iglesia.

En la cripta reposan actualmente los restos de Felipe, fallecido en abril de 2021, pero serán trasladados el mismo lunes al “memorial”, una capilla anexa al edificio principal, siguiendo la última voluntad de la reina.

– Comisión real –

Encargado por Isabel II para albergar el féretro de su padre, el rey Jorge VI, el “memorial” se acabó de construir en 1969.

La muerte del rey a los 56 años, en febrero de 1952, fue tan repentina que no se había designado un lugar especial para sus restos.

Jorge VI permaneció en la cripta real hasta que se completó el “memorial”.

– Falta de espacio –

La cripta real alberga los restos de una larga lista de soberanos entre los siglos XVIII y XIX, incluido el rey Jorge III, que murió en 1820.

Sin embargo, debido a la falta de espacio, se decidió construir otra capilla, lo que constituyó el primer cambio arquitectónico de San Jorge desde su consagración en el siglo XV.

– Un sencillo monumento –

La reina rechazó la idea de una tumba tradicional de mármol para su padre, con efigies de tamaño natural como las de los anteriores miembros de la familia real.

En su lugar, la sepultura del rey está cubierta de una sencilla losa de mármol negro, colocada directamente en el suelo con la inscripción “Jorge VI”.

La ceremonia de entierro final tuvo lugar el 31 de marzo de 1969, en presencia de la viuda de Jorge VI, de la reina Isabel II, su esposo el príncipe Felipe, su hermana Margarita y los cuatro hijos de la monarca, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo.

– Reunidos en la muerte –

Jorge VI había disfrutado de una feliz vida de familia con su esposa y sus dos hijas, y se refería a ellos como “los cuatro”.

Ahora, la muerte de su hija mayor reúne al cuarteto, ya que yacerán juntos en la misma tumba.

La reina madre fue enterrada en el “memorial” el 9 de abril de 2002 tras su muerte a los 101 años.

Las cenizas de la princesa Margarita fueron trasladadas allí desde la cripta real, donde reposaban tras su muerte en febrero de 2002.

El féretro del príncipe Felipe sigue en la capilla de San Jorge desde su funeral en abril de 2021, pero será trasladado al “memorial” el lunes al mismo tiempo que el de su esposa.

Con información AFP

The hearse carrying the Queen is met with applause in Hyde Park corner. It is now en route to Windsor Castle where the Queen will be buried with her parents and Prince Philip pic.twitter.com/9aXrHRJca5

— Lian Buan (@lianbuan) September 19, 2022