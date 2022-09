“El Puma” dijo en la TV argentina que ahora no habla de política, y esto le respondieron (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantautor venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma, participó la noche del pasado sábado 17 de septiembre en el programa de la reconocida presentadora argentina Mirtha Legrand.

lapatilla.com

“¿Cómo está tu país actualmente? ¿Se terminará alguna vez la dictadura?“, preguntó Legrand, a lo que el artista respondió: “Yo no hablo de política. Mi país es mi país, lo amo, lo quiero, fui a cantar ahora y vuelvo en noviembre”.

Ante la inesperada respuesta, la presentadora le insistió en preguntar si va a Venezuela incluso con Nicolás Maduro en el poder.

“Sí, sí. Fui a cantar, ya hice dos shows en Venezuela y voy a hacer el tercero. Con cualquier gobierno. Yo soy venezolano, ese es mi país y voy a cantar para los venezolanos”, dijo el cantante, quien explicó que los conciertos los cobra en dólares porque “en Venezuela está todo dolarizado”.

“¿Pero te duele tu país, Puma? ¿Te duele?“, le repreguntó Mirtha Legrand. “Quiero a mi país, no me duele. Lo amo, amo a mi país. No voy a arreglar el mundo. El tiempo que me dio Dios no es para arreglar el mundo, es para arreglarme yo mismo y cambiar yo”, replicó el invitado.

“El escenario no tiene rótulo político, no tiene raza, credo, ni siquiera sexo. El escenario dispara un solo lenguaje, que es el del arte. Uno le canta a la gente, no hay ideología”, argumentó Rodríguez, quien consideró que solo los políticos deben dedicarse a los temas políticos.

Frente a esto, otra de las invitadas en la mesa, la actriz argentina Moria Casán, respondió que “eso es tener miedo”, a lo que El Puma replicó que no le tiene miedo “ni a la muerte”.