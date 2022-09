El contundente mensaje de Paige Spiranac, la golfista “más sexy del mundo”

Posteado en: Deportes, Titulares

La golfista Paige Spiranac, que fue catalogada como “la mujer más sexy del mundo” por la revista Maxim, es furor en sus redes sociales. Con más de 3.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, aprovecha la popularidad que ganó en los últimos años para realizar anuncios comerciales y también mostrar sus destrezas en la práctica de su deporte.

Por Infobae

En las últimas horas, y luego de que subió un video en el que se la puede ver utilizando los palos de golf de una marca que es su patrocinador, Paige contó que recibió varios mensajes negativos sobre su físico. Por esa razón, aprovechó una historia para expresar su malestar y dejó un comentario para generar conciencia sobre lo que puede sufrir una persona cuando le hablan de manera despectiva sobre su cuerpo.

“Honestamente, la cantidad de hombres que me llaman ‘gorda’ en esta publicación es el siguiente nivel jajaja. He tenido que borrar tantos comentarios que casi nunca hago”, dijo Spiranac en la primera parte de su confesión.

“Sé que mi cuerpo es una gran parte de mi marca y eso viene con un territorio, pero es difícil mantener mi peso ideal todo el tiempo año tras año”, aclaró. Acto seguido, dejó en claro que dedica mucho tiempo para mantener su condición física, una de la razones por la que la tildaron como una de las deportistas más sexys del mundo.

“Tengo que trabajar muy duro en el gimnasio y con la dieta. No es algo natural para mí. Puede ser una derrota cuando las personas mencionan las inseguridades de mi cuerpo”, expresó Paige.

“Me encantaría comenzar a compartir más sobre mi plan de acondicionamiento físico y lo que como con todos ustedes porque estoy seguro de que muchos de ustedes sienten una presión corporal similar. Solía hacer ejercicio para lucir bien, pero ahora estoy tratando de trabajar y cambiar mi mentalidad sobre el ejercicio para que sea una experiencia más positiva”, concluyó en su mensaje.

Hay que recordar que Paige ya había hablado sobre lo difícil que fue para ella convertirse en una figura pública y de tanto alcance en sus redes sociales. Spiranac evidenció su problemática con una desagradable anécdota que contó en su podcast Playing A Round with Paige Renee.

“Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que le había estafado 10.000 dólares y empezó a amenazarme. Fue una situación realmente aterradora”, relató.

“Resulta que este hombre fue estafado por un perfil falso que alguien creó haciéndose pasar por mí y tenía un número falso, estaba desquiciado”, añadió la golfista, quien reconoció que hace un tiempo lleva “lidiando con estos problemas de seguridad”.

“En los últimos dos meses la situación ha empeorado cada vez más. Tengo mucho miedo y no salgo de casa. Empiezo a sentir que vivo en una burbuja, y es algo que nunca había experimentado. No sé quién está ahí fuera, quién me sigue, quién me acosa. Sé que mucha gente dice, ‘bueno, eso es parte de tu trabajo’. Pero no, no debería”, sentenció.

Piage dejó de competir en 2016 para convertirse en una influencer en el mundo del deporte. Hace un tiempo, ella misma fue la encargada de aclarar el por qué de su alejamiento de la actividad profesional. “Para mí nunca fue la habilidad física lo que me alejó, sino la parte mental. Creo que me ha ido mejor ahora, que juego solo por diversión”, dijo en un video que se popularizó en YouTube.